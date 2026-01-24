Jeu Enquête Policière Lieu-dit Le Bourg Guiler-sur-Goyen
Il s’agit d’un jeu Enquête Policière sur le thème des gras.: Le Den Paolig a été volé. Il semblerait que le coupable habite la commune de Guiler-sur-Goyen. Les enfants sont invités à venir rencontrer les suspects, à relever leurs défis pour enfin démasquer le voleur!
16h30 (environ) goûter
Buvette sur place .
Lieu-dit Le Bourg Ecole Guiler-sur-Goyen 29710 Finistère Bretagne +33 6 86 72 31 21
