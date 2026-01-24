Jeu Enquête Policière Lieu-dit Le Bourg Guiler-sur-Goyen

Jeu Enquête Policière

Guiler-sur-Goyen Finistère

2026-02-07

fin : 2026-02-07

2026-02-07

Il s’agit d’un jeu Enquête Policière sur le thème des gras.: Le Den Paolig a été volé. Il semblerait que le coupable habite la commune de Guiler-sur-Goyen. Les enfants sont invités à venir rencontrer les suspects, à relever leurs défis pour enfin démasquer le voleur!

16h30 (environ) goûter

Buvette sur place .

Guiler-sur-Goyen 29710 Finistère Bretagne

