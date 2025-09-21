Jeu-enquête : qui a saboté le voyage d’Albert Kahn ? Musée départemental Albert-Kahn Boulogne-Billancourt

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Un mystérieux personnage menace le grand projet d’Albert Kahn ! À vous de mener l’enquête pour découvrir qui, parmi ses invités ou ses employés, a voulu faire échouer son voyage.

En parcourant les espaces du musée, collectez les indices, résolvez les énigmes et affrontez les défis lancés par les protagonistes. Ce jeu immersif vous permettra aussi de (re)découvrir les collections du musée en vous plongeant dans l’univers des Archives de la Planète.

Observation, logique et perspicacité seront vos meilleurs alliés pour démasquer le coupable !

Musée départemental Albert-Kahn 2 rue du Port 92100 Boulogne-Billancourt Boulogne-Billancourt 92100 Parchamp – Albert Kahn Hauts-de-Seine Île-de-France

Jeu-enquête

Albert Kahn au balcon de sa banque, Paris, 1914 (G. Chevalier, négatif sur verre, I135X) © Musée Albert-Kahn/CD92