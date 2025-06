Jeu enquête Renaissance Le village Suze-la-Rousse 5 juillet 2025 07:00

Drôme

Jeu enquête Renaissance Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Début : 2025-07-05

fin : 2025-08-31

2025-07-05

Une enquête en famille, ça vous dit ?

A partir de 6 ans. Enfant accompagné d’un adulte

Compris dans le billet d’entrée du château. durée 40 minutes.

Le village Château de Suze-la-Rousse

Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

How about a family investigation?

Ages 6 and up. Children accompanied by an adult

Included with château admission. 40 minutes.

German :

Wie wäre es mit einer Untersuchung in der Familie?

Ab einem Alter von 6 Jahren. Kind in Begleitung eines Erwachsenen

In der Eintrittskarte für das Schloss inbegriffen. Dauer 40 Minuten.

Italiano :

Che ne dite di un’indagine in famiglia?

Per i bambini a partire dai 6 anni. Bambini accompagnati da un adulto

Incluso con l’ingresso al castello. 40 minuti.

Espanol :

¿Qué tal una investigación familiar?

Para niños a partir de 6 años. Niños acompañados por un adulto

Incluida en la entrada al castillo. 40 minutos.

