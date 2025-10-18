Jeu enquête Renaissance Le village Suze-la-Rousse

Jeu enquête Renaissance Le village Suze-la-Rousse samedi 18 octobre 2025.

Jeu enquête Renaissance

Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-11-02 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Une enquête en famille, ça vous dit ? Qui a dérobé le joyau du Comte ? A vous de mener l’enquête à l’intérieur du château ! Les suspects sont nombreux et le seigneur a besoin de votre aide pour démasquer le coupable…

A partir de 6 ans

.

Le village Château de Suze-la-Rousse Suze-la-Rousse 26790 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 91 83 50 leschateaux@ladrome.fr

English :

How about a family investigation? Who stole the Count’s jewel? It’s up to you to investigate inside the castle! There are many suspects, and the lord needs your help to unmask the culprit…

Ages 6 and up

German :

Wie wäre es mit einer Ermittlung in der Familie? Wer hat das Juwel des Grafen gestohlen? Es liegt an Ihnen, die Ermittlungen im Schloss zu leiten! Es gibt viele Verdächtige und der Fürst braucht Ihre Hilfe, um den Schuldigen zu entlarven…

Ab 6 Jahren

Italiano :

Che ne dite di un’indagine familiare? Chi ha rubato il gioiello del Conte? Sta a voi indagare all’interno del castello! Ci sono molti sospetti e il Signore ha bisogno del vostro aiuto per smascherare il colpevole…

Dai 6 anni in su

Espanol :

¿Qué tal una investigación familiar? ¿Quién robó la joya del Conde? ¡Te toca investigar dentro del castillo! Hay muchos sospechosos y el Señor necesita tu ayuda para desenmascarar al culpable…

A partir de 6 años

L’événement Jeu enquête Renaissance Suze-la-Rousse a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence