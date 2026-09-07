Jeu : escape game, Manoir de la Chapelle, Condé-sur-Sarthe

Informations pratiques

Jeu : escape game 19 et 20 septembre Manoir de la Chapelle Orne

Durée 1h, 6 pers. max, débuts des activités toutes les heures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Manoir de la Chapelle ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite guidée immersive sous forme d’escape game. Cet itinéraire ludique et interactif permettra aux participants de retracer l’histoire d’un lieu dont les origines remontent au Moyen Âge.

Implanté sur un site occupé depuis plusieurs siècles, le domaine conserve les traces d’une ancienne motte castrale, témoignage de l’organisation défensive médiévale. Au fil du parcours, les visiteurs découvriront comment ce site s’est progressivement transformé pour devenir un manoir des XVIᵉ et XVIIᵉ siècles, tout en préservant de nombreux éléments patrimoniaux remarquables : tour, escalier en granit, puits, anciens murs, lavoir alimenté par une source naturelle et vaste parc paysager.

Manoir de la Chapelle 1 rue des Alpes Mancelles, 61250 Condé-sur-Sarthe Condé-sur-Sarthe 61250 Orne Normandie

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le Manoir de la Chapelle ouvre exceptionnellement ses portes pour une visite guidée immersive sous forme d’escape game. Cet itinéraire ludique et …

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