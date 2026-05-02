Jeu et memoire collective Manufacture Royale La Vôge-les-Bains

La Vôge-les-Bains

Jeu et memoire collective

Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-06 15:00:00

fin : 2026-06-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Présentation d’un almanach collaboratif de la Voge et d’un jeu de société Julie Victoire Daubié.

Dans le cadre de sa résidence d’artiste à la Manufacture de Bains, Yalhma Robette, éco-désigner, a animé deux ateliers participatifs pour la création d’un almanach spécifique à La Vôge les Bains et ses alentours, dont les anecdotes quotidiennes, de même que les illustrations sont fournies par les habitants eux-mêmes.

Un jeu de société épique, retraçant l’histoire de Julie-Victoire Daubié, figure locale a aussi été créé. Il met en lumière les avancées des droits des femmes.Tout public

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Manufacture Royale Bains-Les-Bains La Vôge-les-Bains 88240 Vosges Grand Est +33 6 13 63 69 61 lesamisdelamanufactureroyale@orange.fr

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English :

Presentation of a collaborative Voge almanac and a Julie Victoire Daubié board game.

As part of her artist residency at Manufacture de Bains, eco-designer Yalhma Robette led two participatory workshops to create an almanac specific to La Vôge les Bains and the surrounding area, with daily anecdotes and illustrations provided by the residents themselves.

An epic board game, retracing the story of local figure Julie-Victoire Daubié, was also created. It highlights advances in women’s rights.

L’événement Jeu et memoire collective La Vôge-les-Bains a été mis à jour le 2026-05-18 par OT EPINAL ET SA REGION