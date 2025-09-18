Jeu faites vos jeux ! Scherwiller

Jeu faites vos jeux ! Scherwiller jeudi 18 septembre 2025.

8 place Foch Scherwiller Bas-Rhin

Début : Jeudi 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 20:00:00

2025-09-18

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma. Une animation Scherwil’lecteurs, pour tout public.

8 place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 bibliotheque-scherwiller@mediatheque-selestat.net

English :

Discover original board games and play with Hervé Noma. A Scherwil?lecteurs event for all ages.

German :

Entdecken Sie originelle Gesellschaftsspiele und spielen Sie mit Hervé Noma. Eine Scherwil?leser-Animation, für jedes Publikum.

Italiano :

Scoprite i giochi da tavolo originali e venite a giocare con Hervé Noma. Un evento Scherwil?lecteurs per tutte le età.

Espanol :

Descubra juegos de mesa originales y venga a jugar con Hervé Noma. Un evento de Scherwilœlecteurs para todas las edades.

