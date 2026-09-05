UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Scherwiller

Jeu : faites-vos jeux, version longue Scherwiller

jeudi 29 octobre 2026 · Scherwiller

Jeu : faites-vos jeux, version longue Scherwiller

Informations pratiques

Début
jeudi 29 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
8 place Foch
Ville
67750 Scherwiller
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Scherwiller

Jeu : faites-vos jeux, version longue

8 place Foch Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-10-29 18:30:00
fin : 2026-10-29 21:30:00

Date(s) :
2026-10-29

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma, un passionné. Avec un entracte pour les grignotages tirés du sac et mis en commun. Avec la participation de Scherwil’lecteurs. Pour tout public.
Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma, un passionné. Avec un entracte pour les grignotages tirés du sac et mis en commun. Avec la participation de Scherwil’lecteurs. Pour tout public. 0  .

8 place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10  mediatheque.scherwiller@cc-selestat.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover original board games and play with enthusiast Hervé Noma. With an intermission for bagged and shared nibbles. With the participation of Scherwil?lecteurs. For all ages.

L’événement Jeu : faites-vos jeux, version longue Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

À voir aussi à Scherwiller (Bas-Rhin)