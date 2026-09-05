Informations pratiques

Scherwiller

Jeu : faites-vos jeux, version longue

8 place Foch Scherwiller Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-10-29 18:30:00

fin : 2026-10-29 21:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma, un passionné. Avec un entracte pour les grignotages tirés du sac et mis en commun. Avec la participation de Scherwil’lecteurs. Pour tout public.

Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Hervé Noma, un passionné. Avec un entracte pour les grignotages tirés du sac et mis en commun. Avec la participation de Scherwil’lecteurs. Pour tout public. 0 .

8 place Foch Scherwiller 67750 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 22 10 mediatheque.scherwiller@cc-selestat.fr

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English :

Discover original board games and play with enthusiast Hervé Noma. With an intermission for bagged and shared nibbles. With the participation of Scherwil?lecteurs. For all ages.

L’événement Jeu : faites-vos jeux, version longue Scherwiller a été mis à jour le 2026-09-05 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme