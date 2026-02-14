Jeu : Femmes et Sciences, Bibliothèque Grand Parc, Bordeaux
Jeu : Femmes et Sciences Mercredi 18 février, 16h00 Bibliothèque Grand Parc Gironde
Entrée libre
Début : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Fin : 2026-02-18T16:00:00+01:00 – 2026-02-18T17:00:00+01:00
Dans le cadre de l’exposition Femmes scientifiques, venez découvrir une collection de jeux mettant en lumière des figures féminines méconnues.
Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Grand Parc Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 50 28 35 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Une mallette ludique proposée par Cap Sciences
Playeress, A&G éditions