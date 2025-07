Jeu fête l’été #5 Jeu-les-Bois

vendredi 4 juillet 2025

Jeu fête l'été #5

Jeu-les-Bois Indre

17:00:00

2025-07-04

L’association “La Secousse” organise sa traditionnelle fête de village “Jeu Fête l’Été” au cœur de Jeu-les-Bois le vendredi 4 juillet 2025 à partir de 17h.

“Jeu Fête l’Été”, c’est une soirée conviviale et familiale avec des spectacles, de la musique et des jeux pour petits et grands ! Buvette et restauration sur place. .

Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68 contact@lasecousse.fr

