Jeu fête l’été #6 Jeu-les-Bois
vendredi 3 juillet 2026 · Jeu-les-Bois
Informations pratiques
Jeu-les-Bois
Jeu fête l’été #6
Jeu-les-Bois Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Dans le bourg de Jeu-les-Bois, Jeu Fête l’Été est une soirée accessible à toutes et tous,
pour échanger, se rencontrer, se détendre et découvrir une programmation artistique
originale !
Lors de cette soirée conviviale et familiale, venez profitez d’une douce soirée d’été avec des spectacles, de la musique et des jeux pour petits et grands ! .
Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68 contact@lasecousse.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
La Secousse presents a lecture by Jean-Luc Riberolles.
L’événement Jeu fête l’été #6 Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Châteauroux Berry Tourisme