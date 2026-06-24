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AGENDA · Jeu-les-Bois

Jeu fête l’été #6 Jeu-les-Bois

vendredi 3 juillet 2026 · Jeu-les-Bois

Jeu fête l’été #6 Jeu-les-Bois

Informations pratiques

Début
vendredi 3 juillet 2026
Fin
vendredi 3 juillet 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
36120 Jeu-les-Bois
Département
Indre
Tarif
Gratuit

Jeu-les-Bois

Jeu fête l’été #6

Jeu-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Dans le bourg de Jeu-les-Bois, Jeu Fête l’Été est une soirée accessible à toutes et tous,
pour échanger, se rencontrer, se détendre et découvrir une programmation artistique
originale !
Lors de cette soirée conviviale et familiale, venez profitez d’une douce soirée d’été avec des spectacles, de la musique et des jeux pour petits et grands !   .

Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68  contact@lasecousse.fr

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English :

La Secousse presents a lecture by Jean-Luc Riberolles.

L’événement Jeu fête l’été #6 Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Châteauroux Berry Tourisme