Informations pratiques

Jeu-les-Bois

Jeu fête l’été #6

Jeu-les-Bois Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03 17:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Dans le bourg de Jeu-les-Bois, Jeu Fête l’Été est une soirée accessible à toutes et tous,

pour échanger, se rencontrer, se détendre et découvrir une programmation artistique

originale !

Lors de cette soirée conviviale et familiale, venez profitez d’une douce soirée d’été avec des spectacles, de la musique et des jeux pour petits et grands ! .

Jeu-les-Bois 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 6 65 02 30 68 contact@lasecousse.fr

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English :

La Secousse presents a lecture by Jean-Luc Riberolles.

L’événement Jeu fête l’été #6 Jeu-les-Bois a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Châteauroux Berry Tourisme