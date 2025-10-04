Jeu frissonne La Ludothèque Saint-Herblain

Jeu frissonne La Ludothèque Saint-Herblain samedi 4 octobre 2025.

Jeu frissonne Samedi 4 octobre, 10h00 La Ludothèque Loire-Atlantique

À partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:30:00

Les ludothécaires vous proposent de découvrir leur sélection de jeux horrifiques pour jouer à avoir peur en famille.

La Ludothèque 11 rue de Dijon 44800 Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Moulin du Bois Loire-Atlantique Pays de la Loire 0228252530 http://www.la-bibliothèque.com

La Bibliothèque, Ville de Saint-Herblain