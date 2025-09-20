Jeu grandeur nature enedis à arras Arras

Jeu grandeur nature enedis à arras Arras samedi 20 septembre 2025.

Jeu grandeur nature enedis à arras

13 boulevard Robert Schuman

Enedis Arras Pas-de-Calais

Jeu grandeur nature Enedis Game à Arras

Plongez dans le quotidien d’un technicien d’Enedis…Venez découvrir l’univers de l’électricité et nos métiers, sous forme de jeu. Des indices, des énigmes, des jeux se font réalisés dans un parcours qui permet au visiteur de résoudre une énigme finale.

Dans l’univers du réseau de distribution d’électricité, au contact des salariés d’Enedis, participez à notre jeu grandeur nature !

Session de 1h30.

Informations pratiques:

Rdv: 13 rue boulevard Schuman à Arras

3 sessions planifiées à 10h30, à 13h30 et à 15h

Places limitées, événement adapté aux familles

Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/enedis-game

13 boulevard Robert Schuman

Enedis Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Saturday, September 20, 2025

Life-size Enedis Game in Arras

Immerse yourself in the daily life of an Enedis technician… Come and discover the world of electricity and our professions, in the form of a game. Clues, riddles and games are played along a path that leads visitors to a final enigma.

In the world of the electricity distribution network, in contact with Enedis employees, take part in our life-size game!

1h30 session.

Practical information:

Meeting point: 13 rue boulevard Schuman, Arras

3 sessions scheduled at 10:30 am, 1:30 pm and 3 pm

Limited places, family-friendly event

Reservations required on https://my.weezevent.com/enedis-game

German :

Am Samstag, den 20. September 2025

Lebensgroßes Spiel Enedis Game in Arras

Tauchen Sie ein in den Alltag eines Technikers von Enedis…Entdecken Sie die Welt der Elektrizität und unsere Berufe in Form eines Spiels. Hinweise, Rätsel und Spiele werden in einem Parcours realisiert, der es dem Besucher ermöglicht, ein letztes Rätsel zu lösen.

Nehmen Sie in der Welt des Stromverteilungsnetzes und im Kontakt mit den Mitarbeitern von Enedis an unserem Spiel in Lebensgröße teil!

Die Sitzung dauert 1,5 Stunden.

Praktische Informationen:

Treffpunkt: 13 rue boulevard Schuman in Arras

3 Sitzungen um 10:30 Uhr, 13:30 Uhr und 15:00 Uhr

Begrenzte Plätze, für Familien geeignet

Reservierung erforderlich unter https://my.weezevent.com/enedis-game

Italiano :

Sabato 20 settembre 2025

Gioco dell’Enedis a grandezza naturale ad Arras

Immergetevi nella vita quotidiana di un tecnico Enedis… Venite a scoprire il mondo dell’elettricità e il nostro lavoro, sotto forma di gioco. Indizi, indovinelli e giochi si susseguono lungo il percorso, portando i visitatori a risolvere un enigma finale.

Nel mondo della rete di distribuzione elettrica, a contatto con i dipendenti Enedis, partecipate al nostro gioco a grandezza naturale!

Sessione di 1h30.

Informazioni pratiche:

Punto d’incontro: 13 rue boulevard Schuman ad Arras

3 sessioni previste alle 10.30, alle 13.30 e alle 15.00

I posti sono limitati, l’evento è adatto alle famiglie

Prenotazione obbligatoria su https://my.weezevent.com/enedis-game

Espanol :

Sábado 20 de septiembre de 2025

Juego de Enedis a tamaño natural en Arras

Sumérjase en la vida cotidiana de un técnico de Enedis… Venga a descubrir el mundo de la electricidad y nuestros oficios, en forma de juego. Pistas, acertijos y juegos se suceden a lo largo del recorrido, llevando a los visitantes a resolver un enigma final.

En el mundo de la red de distribución eléctrica, en contacto con los empleados de Enedis, ¡participe en nuestro juego a tamaño real!

Sesión de 1h30.

Información práctica:

Punto de encuentro: 13 rue boulevard Schuman en Arras

3 sesiones previstas a las 10h30, 13h30 y 15h00

Plazas limitadas, este evento es apto para familias

Reserva obligatoria en https://my.weezevent.com/enedis-game

