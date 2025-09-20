Jeu grandeur nature Enedis à Arras Arras

Jeu grandeur nature Enedis Game à Arras

Plongez dans le quotidien d’un technicien d’Enedis…Venez découvrir l’univers de l’électricité et nos métiers, sous forme de jeu. Des indices, des énigmes, des jeux se font réalisés dans un parcours qui permet au visiteur de résoudre une énigme finale.

Dans l’univers du réseau de distribution d’électricité, au contact des salariés d’Enedis, participez à notre jeu grandeur nature !

Session de 1h30.

Informations pratiques:

Rdv: 13 rue boulevard Schuman à Arras

3 sessions planifiées à 10h30, à 13h30 et à 15h

Places limitées, événement adapté aux familles

Réservation obligatoire sur https://my.weezevent.com/enedis-game

13 boulevard Robert Schuman Enedis Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 9 70 83 19 70

