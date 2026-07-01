Jeu « Histoire dont vous êtes le héros », Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins, Roquefort-les-Pins
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Bernard Pivot - Roquefort les Pins · Roquefort-les-Pins
Informations pratiques
Jeu « Histoire dont vous êtes le héros » Samedi 19 septembre, 14h00 Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins Alpes-Maritimes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Jeu grandeur nature dans les locaux de la médiathèque à la découverte du patrimoine Roquefortois.
Médiathèque Bernard Pivot – Roquefort les Pins 1 Pl. Jean Antoine Merle, 06330 Roquefort-les-Pins Roquefort-les-Pins 06330 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « micro-folie@ville-roquefort-les-pins.fr »}]
Jeu grandeur nature dans les locaux de la médiathèque à la découverte du patrimoine Roquefortois.
©Solène Fenoglio