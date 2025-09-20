Jeu « Il faut sauver la tour Mélusine ! » avec reconstitutions 3D de l’ancien château de Vouvant Ancien château de Vouvant 85120 Vouvant Vouvant

Jeu « Il faut sauver la tour Mélusine ! » avec reconstitutions 3D de l’ancien château de Vouvant Ancien château de Vouvant 85120 Vouvant Vouvant samedi 20 septembre 2025.

Jeu « Il faut sauver la tour Mélusine ! » avec reconstitutions 3D de l’ancien château de Vouvant 20 et 21 septembre Ancien château de Vouvant 85120 Vouvant Vendée

4,00 € pour les plus de 12 ans, 2,00 € pour les 7-12 ans, gratuit pour les moins de 7 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, profitez d’un tarif préférentiel pour le jeu de piste et réalité virtuelle (reconstitutions en 3D) à la découverte de l’ancien château fort de Vouvant.

« Il faut sauver la tour Mélusine ! »

Le samedi 20 et le dimanche 21 septembre de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h

Tarifs :

4,00 € pour les plus de 12 ans

2,00 € pour les 7-12 ans

Gratuit pour les moins de 7 ans

Lieu de rendez-vous : Office de Tourisme de Vouvant, place du Bail.

Durée : environ 1 h 00.

Cette expérience mêlant réalité virtuelle et mini-jeux vous téléporte au Moyen Âge, accompagnés de la fée Mélusine, à la découverte de l’ancien château fort de Vouvant.

Un parcours ludique et immersif…

« Erreur historique !

Notre voyageuse du temps, la fée Mélusine, a changé le cours de l’histoire. Vous voilà propulsés en 1242, pour une balade historique avec un grand H et une ascension stupéfiante où il en va de la défense du château de Vouvant !

Une expérience en réalité virtuelle qui tombe à pic pour vous immiscer illico dans les troupes de la fée Mélusine en alerte. On compte sur vous ! Serez-vous capables de sauver la tour Mélusine ? »

Le prix comprend la location de casque(s) de réalité virtuelle, la découverte de la tour Mélusine et l’accès à l’application.

Prévoir son smartphone personnel avec la batterie chargée.

Plus d’informations : 02 51 69 44 99.

Ancien château de Vouvant 85120 Vouvant Place du Bail 85120 Vouvant Vouvant 85120 Vendée Pays de la Loire 02 51 00 86 80 Sur la place du Bail se trouvait le château de Vouvant. Il n’en reste aujourd’hui que la Tour Mélusine et les traces des remparts.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Le Crabe Fantôme