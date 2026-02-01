Jeu immersif Loup garou Frazé
Jeu immersif Loup garou Frazé vendredi 20 février 2026.
Jeu immersif Loup garou
Frazé Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20
Mène l’enquête ou manipule tes adversaires afin de faire gagner ton camp !Familles
Mène l’enquête ou manipule tes adversaires afin de faire gagner ton camp !
A partir de 11 ans
Sur inscription, places limitées. .
Frazé 28160 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 85 71 28 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Lead the investigation or manipulate your opponents to help your side win!
L’événement Jeu immersif Loup garou Frazé a été mis à jour le 2026-02-06 par OTs DU PERCHE