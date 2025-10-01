Jeu La fureur musical Rue des Oiseaux Les Andelys

Jeu La fureur musical Rue des Oiseaux Les Andelys mercredi 1 octobre 2025.

Jeu La fureur musical

Rue des Oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-01 15:00:00

fin : 2025-10-01 16:30:00

Date(s) :

2025-10-01

Le Centre social des Andelys vous propose de participer au jeu La fureur musical , mercredi 1er octobre de 15h00 à 16h30 à la Maison de la Famille et des Solidarités (rue des oiseaux).

Inscription auprès de Muriel LEMAY, animatrice de la vie sociale 06 70 85 50 40 02 32 54 75 63 m.lemay@ville-andelys.fr .

Rue des Oiseaux Maison de la Famille et des Solidarités Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 75 63 m.lemay@ville-andelys.fr

English : Jeu La fureur musical

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu La fureur musical Les Andelys a été mis à jour le 2025-09-26 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération