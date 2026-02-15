Jeu La Relève Sévérac d’Aveyron

Jeu La Relève

Venez tester le jeu La Relève (Moi, c’est Madame éditions l’éclap) et collectez des réparties ! En compagnie d’Édith MUET, combattez les clichés en toute sérénité et imposez le respect.

Parce que l’on se retrouve trop souvent démunis face à des situations inacceptables, prenons le taureau par les cornes et manions haut le verbe ! Qui aura la meilleure punchline ?

Rendez-vous à la librairie Les mots à l’Envers, les mots à l’Endroit pour célèbrer la journée internationale des droits des femmes. .

English :

Come and try out the game La Relève (Moi, c’est Madame éditions l’éclap) and collect some repartee! In the company of Édith MUET, fight clichés in complete serenity and command respect.

