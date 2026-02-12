JEU L’AFFAIRE DES BISCUITS DISPARUS Montpellier

JEU L’AFFAIRE DES BISCUITS DISPARUS

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault

Début : 2026-03-03

fin : 2026-03-03

2026-03-03 2026-03-05

À vous de mener l’enquête !

Qui, où, comment ? Inspiré d’un célèbre jeu de déduction, L’affaire des biscuits disparus vous plongera dans une époque de privations durant laquelle l’accès aux aliment devient une grande source de crispation. Menez l’enquête pour retrouver le coupable du terrible vol de biscuit qui a plongé le village dans un climat de suspicion généralisée.

Mardi 3 et jeudi 5 mars, entre 14h et 16h, tables de jeu accessibles dans le hall dans la limite des places disponibles.

Adultes et enfants à partir de 8 ans

Gratuit

Sans réservation

Dans le cadre de l’exposition Vivre la guerre en Hérault (1939-1945) accueillie dans la galerie de Pierresvives du 21 novembre 2025 au 22 mars 2026 .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

English :

It’s up to you to investigate!

