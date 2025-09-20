Jeu : « l’atelier de Camille Claudel » Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine

Jeu : « l’atelier de Camille Claudel » Musée Camille Claudel Nogent-sur-Seine samedi 20 septembre 2025.

Jeu : « l’atelier de Camille Claudel » 20 et 21 septembre Musée Camille Claudel Aube

Accès en continu. Durée du jeu : 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Entrez dans l’atelier de Camille Claudel et relevez un défi de taille : aider la sculptrice à créer une œuvre monumentale en marbre.

Musée Camille Claudel 10 Rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, France Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est +33325247634 https://www.museecamilleclaudel.fr Le musée Camille Claudel possède une importante collection de sculpture de la fin du XIXe siècle, dont la plus grande collection au monde d’œuvres de Camille Claudel. La collection archéologique présente un intérêt notable, en particulier pour la période de l’âge de bronze. Situé à 1h20 de Paris, le musée Camille Claudel bénéficie de grands axes routiers rejoignant Paris par l’A5 – sortie n°18, Troyes par la D619 (1h), Reims par la D951 (1h45), Sens par la D939 (45 min), Provins par la D619 (20 min).

Entrez dans l’atelier de Camille Claudel et relevez un défi de taille : aider la sculptrice à créer une œuvre monumentale en marbre.

© Andréa Leblanc