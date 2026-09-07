Jeu : « Le carnet perdu de l’archéologue », Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers, Pont-Saint-Esprit

Informations pratiques

Jeu : « Le carnet perdu de l’archéologue » 19 et 20 septembre Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers Gard

Gratuit toute la journée, sur simple demande à l’accueil du musée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Toute la journée, les familles peuvent participer au jeu de piste « Le carnet perdu de l’archéologue », disponible sur simple demande à l’accueil du musée.

Une archéologue ayant parcouru le monde a rassemblé des objets offerts par différents peuples et consigné leur histoire dans un carnet rempli de croquis et d’énigmes. Mais celui-ci a été retrouvé presque entièrement détruit.

À toi de reprendre sa quête, de résoudre les énigmes et de retrouver l’origine de chaque trésor.

Musée laïque d’art sacré du Gard – Maison des Chevaliers 2 Rue Saint-Jacques, 30130 Pont-Saint-Esprit, France Pont-Saint-Esprit 30130 Gard Occitanie 0466391761 https://www.gard.fr/le-gard-pour-vous/les-musees-de-la-conservation-departementale-du-gard Somptueuse demeure médiévale appelée “Maison des Chevaliers” qui, d’après la tradition populaire, aurait accueilli les chevaliers de l’ordre du Temple à leur retour de Terre Sainte. Chacun d’eux y aurait peint son écu pour signaler son passage. Connue depuis le moyen âge pour la richesse de ses décors, la demeure appartenait à la famille des Piolenc, un riche et puissant lignage de marchands de blé de la vallée du Rhône. Au XIVe siècle, ils firent édifier une remarquable cour de justice au cœur de leur résidence, témoin de leur puissance et de leur attachement au pouvoir royal. En 1450, un peintre de retour de Toscane, où brillaient alors les feux de la Renaissance, décora leurs nouvelles salles d’apparat donnant sur le Rhône. Une restauration minutieuse a permis de rendre tout son lustre à la demeure médiévale et à ses exceptionnels plafonds peints qui servent aujourd’hui d’écrin aux collections du musée.

Toute la journée, les visiteurs peuvent participer au jeu de piste spécial famille « Le carnet perdu de l’archéologue ». Sur simple demande à l’accueil du musée

© Conservation départementale du Gard