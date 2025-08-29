Jeu « Le grand défi des arbres » Hénin-Beaumont

Jeu « Le grand défi des arbres » Hénin-Beaumont vendredi 29 août 2025.

Jeu « Le grand défi des arbres »

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont Pas-de-Calais

Découverte et jeu nature

Un arbre est capable d’abriter un monde à lui tout seul. Alors imaginez la biodiversité que peut accueillir un milieu boisé ! Pour mieux comprendre cette importance, venez jouer avec des cartes pour créer votre forêt et en faire le meilleur des écosystèmes ! .

1573 rue des frères Leterme Hénin-Beaumont 62110 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 79 74 94 environnement@agglo-henincarvin.fr

English :

Nature discovery and games

German :

Entdecken und Spielen in der Natur

Italiano :

Giochi e scoperta della natura

Espanol :

Descubrimiento de la naturaleza y juegos

