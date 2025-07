Jeu « Le Tour du Finistère Inclusif » Plobannalec-Lesconil

Jeu « Le Tour du Finistère Inclusif » Plobannalec-Lesconil vendredi 1 août 2025.

Port de Plaisance de Lesconil Plobannalec-Lesconil Finistère

Début : 2025-08-01 10:00:00

fin : 2025-08-01 17:00:00

2025-08-01

Dans le cadre du Tour du Finistère à la voile 2025, l’association Jolokia aura le plaisir de proposer une animation grand public sur la thématique “Voile & Inclusion”.

Jolokia renforce son engagement pour la diversité et l’inclusion lors du Tour du

Pour la deuxième année consécutive, l’association Jolokia s’associe au Tour du

Finistère à la Voile organisé par le Comité Départemental de Voile du Finistère. Une

occasion de prolonger nos actions en faveur d’une société plus inclusive !

Cette année, nous allons plus loin en collaborant avec le Collectif 29 Accueillir la

Différence pour un temps fort dédié à l’inclusion dans le sport, le lundi 28 juillet à l’Aber

Wrac’h.

La voile, comme tout sport, peut être un formidable outil de mixité, de

dépassement de soi et d’inclusion Collectif 29.

Animation d’un jeu tout public Le Tour du Finistère Inclusif

Cette animation se déroulera le 1er août à de 10h à 17h et s’adresse à la fois aux résidents locaux, visiteurs et voyageurs, familles, curieux, passionnés ou novices, dans une ambiance ludique, conviviale et familiale pour échanger et sensibiliser autour des enjeux de l’inclusion.

Le Tour du Finistère

Cap sur la 39ème édition !

Le Tour du Finistère à la voile, le Tourduf comme le surnomment les habitués, célébrera en 2025 sa 39ème édition ! Un évènement qui réunit chaque année une centaine de bateaux de 7 à 16 mètres pour régater pendant une semaine autour du Finistère dans un esprit compétitif mais convivial. Cette nouvelle édition se déroulera du 28 juillet au 2 aout 2025.

Organisée par le Comité Départemental de Voile du Finistère, avec le soutien du Département et son agence Tout Commence en Finistère, cette 39e édition constitue avec une centaine de bateaux et plus de 500 marins, l’un des grands événements nautiques de l’année.

Étape 4 Douarnenez → Plobannalec-Lesconil dans la nuit du jeudi 31 juillet au vendredi 1er août

Étape 5 Plobannalec-Lesconil → Port-La-Forêt samedi 2 août

Horaires et programme des animations à venir. .

Port de Plaisance de Lesconil Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne +33 6 87 57 77 55

