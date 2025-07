Jeu l’épée des ancêtres Château de Puymartin Sarlat-la-Canéda

Château de Puymartin 454 route de Puymartin Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-13

fin : 2025-08-24

Date(s) :

2025-07-13 2025-07-16 2025-07-17 2025-07-20 2025-07-23 2025-07-24 2025-07-27 2025-07-30 2025-07-31 2025-08-01 2025-08-03 2025-08-06 2025-08-07 2025-08-08 2025-08-10 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-17 2025-08-20

Une fois encore, le Marquis a besoin de votre aide. Dans de vieilles malles tenues secrètes par la poussière et l’obscurité, des archives. Leurs écris traversent les siècles, et les histoires des ancêtres. Mais certaines témoignent d’une épée de grande valeur aux pouvoirs étranges, qui disparut subitement… Il aura besoin de tous pour percer ce mystère ! Enfants y compris, et leurs capacités d’observation.

Une aventure captivante à vivre à tout âge ! Rencontrez les ancêtres, relevez leurs défis… Enigmes, rencontres improbables, aventures, à vous de jouer ! .

Château de Puymartin 454 route de Puymartin Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine evenements.puymartin@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

