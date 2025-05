Jeu Les fruits et légumes frais, c’est jamais trop ! – Pontivy, 7 juin 2025 14:00, Pontivy.

Morbihan

Jeu Les fruits et légumes frais, c’est jamais trop ! Place du Martray Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-07 14:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

Date(s) :

2025-06-07

Saurez-vous relever les défis sensoriels des fruits et légumes frais ? Une diététicienne propose des jeux ludiques et des défis entre amis ou en famille afin d’évoquer l’alimentation équilibrée et colorée. Dégustations et cadeaux à la clef !

Grand public.

Du 3 au 14 juin, la Maison de l’Alimentation Itinérante fait étape à Pontivy et sur tout le territoire de Pontivy Communauté.

Portée par l’association Aux Goûts du Jour, elle propose des actions pour sensibiliser à une alimentation saine et durable. .

Place du Martray

Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 6 08 82 34 54

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu Les fruits et légumes frais, c’est jamais trop ! Pontivy a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté