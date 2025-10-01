Jeu libre et café des parents Square Marcel Pagnol Rochechouart

Jeu libre et café des parents Square Marcel Pagnol Rochechouart mercredi 1 octobre 2025.

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

2025-10-01

2025-10-01

2025-10-01

L’espace Familles de Rochechouart vous propose une matinée « jeu libre et café des parents ». Le jeu libre est important pour que l’enfant s’approprie, invente et organise son jeu autour de ses propres centres d’intérêts. Pour vous, parents, profitez de cet instant convivial pour échanger sur vos expériences de parents. .

Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com

