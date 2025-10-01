Jeu libre et café des parents Square Marcel Pagnol Rochechouart
Jeu libre et café des parents Square Marcel Pagnol Rochechouart mercredi 1 octobre 2025.
Jeu libre et café des parents
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
L’espace Familles de Rochechouart vous propose une matinée « jeu libre et café des parents ». Le jeu libre est important pour que l’enfant s’approprie, invente et organise son jeu autour de ses propres centres d’intérêts. Pour vous, parents, profitez de cet instant convivial pour échanger sur vos expériences de parents. .
Square Marcel Pagnol Espace Familles Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 61 80 rpe@rochechouart.com
English : Jeu libre et café des parents
German : Jeu libre et café des parents
Italiano :
Espanol : Jeu libre et café des parents
L’événement Jeu libre et café des parents Rochechouart a été mis à jour le 2025-09-23 par OT Porte Océane du Limousin