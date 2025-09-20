Jeu « Loto Quine » Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre

Jeu « Loto Quine » Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart Saint-Pierre samedi 20 septembre 2025.

Jeu « Loto Quine » Samedi 20 septembre, 14h00 Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Accès libre – Esplanade du centre de ressources Pierre Macquart (derrière Villa Aubry)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Fin : 2025-09-20T12:00:00 – 2025-09-20T15:00:00

Jeu et spectacle par La Paulinette – Constellation

Il fait bon de retrouver l’ambiance du Loto Quine. Voilà un jeu qui n’a pas de frontière, pas d’âge, pas de difficulté. Il n’a qu’un objectif : rassembler le plus grand nombre pour faire vivre un moment joueur où on joue avec plaisir, où il est plaisant de gratifier ceux qui gagnent. Animée par la pétillante et poétique La Paulinette, la version proposée par Constellation se veut douce et rigolote.

Artiste : La Paulinette

Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart 1, rue de la Gendarmerie Saint-Pierre 97410 La Ravine Blanche La Réunion 0262 32 62 39 https://www.culture-st-pierre.fr/cdr-p-macquart/1235-le-centre-de-ressources-musicales-pierre-macquart2.html Villa Aubry – Centre de ressources Pierre Macquart

Ancien mât de pavillon du port de Saint-Pierre au 19ème siècle Nombreux parkings à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Cliché Line Léclair – ville de Saint-Pierre