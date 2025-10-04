Jeu : « Loup y es-tu ? » Médiathèque de Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux

Ce jeu nécessite la participation minimum de 4 joueurs (parents-enfants)

Le loup hésite… Il ne sait pas s’il veut participer au conte du Petit Chaperon rouge, des Trois Petits Cochons ou des Sept Chevreaux.

Sauras-tu l’attirer dans ton histoire ?

À partir d’albums et de contes de la médiathèque, nous vous avons concocté un jeu collaboratif autour du « Grand méchant loup ».

Pour les 3-6 ans accompagnés de leurs parents

Médiathèque de Challes-les-Eaux 75 rue du Grand Barberaz 73190 Challes-les-Eaux Challes-les-Eaux 73190 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 72 62 35 https://www.lebouquetdesbibliotheques.fr/challesleseaux https://www.facebook.com/bibchalles Médiathèque créée en 2005 dans un nouveau bâtiment sur 2 niveaux Accessible en bus, place PMR, parking, rampe d'accès, ascenseur

