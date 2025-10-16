Jeu Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine

Jeu Maison du Théâtre et de la Danse Épinay-sur-Seine jeudi 16 octobre 2025.

Jeu 16 – 18 octobre Maison du Théâtre et de la Danse Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-16T10:00:00 – 2025-10-16T10:40:00

Fin : 2025-10-18T10:00:00 – 2025-10-18T10:40:00

C’est l’histoire de Basile, un enfant à l’imagination débordante, qui se confronte à la réalité d’un premier jour d’école. Comment gérera-t-il sa différence? Parviendra-t-il à en faire une force?

TT TÉLÉRAMA – On aime beaucoup! « Des scènes de la vie de tous jours qui se confondent avec celles, abstraites, de la rêverie, entre douceur et obstacles à surmonter. »

Cette histoire s’insipire de faits réels, des difficultés que peuvent rencontrer certains enfant « dys » c’est à dire des enfants ayant différents troubles cognitifs (dyslexies, troubles de l’attention…)

Un spectacle qui met l’accent sur l’imaginaire débordant, et parfois encombrant, d’un enfant lors de situations quotidiennes (école, maison,rue…). L’imaginaire trop peu valorisé dans les milieux éducatifs apparaît dans ce récit comme une autre voie envisageable.

Maison du Théâtre et de la Danse 75-81, avenue de la Marne, 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Les Mobiles-La Briche-Les Béatus-Blumenthal Seine-Saint-Denis Île-de-France

A Kan la Deriv’ – Directeur artistique: Anthony Diaz differences dys

Anthony Diaz et Pierre Lafargue