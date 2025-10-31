Jeu m’amuse Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre

Jeu m’amuse Médiathèque la Médiaporte Ruelle-sur-Touvre vendredi 31 octobre 2025.

Jeu m’amuse

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre Charente

Début : 2025-10-31 10:00:00

fin : 2025-10-31 18:00:00

2025-10-31

Venez jouer tout au long de la journée. Pour s’amuser, se défier, se concentrer, gagner ! Les jeux de société et jeux vidéo sont de sortie à la médiathèque. En partenariat avec le Dé Calé.

Médiathèque la Médiaporte 15 Rue de Puyguillen Ruelle-sur-Touvre 16600 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 65 34 89 mediaporte@ville-ruellesurtouvre.fr

English :

Come and play all day long. Have fun, challenge yourself, concentrate and win! Board games and video games are out at the mediatheque. In partnership with Dé Calé.

German :

Kommen Sie und spielen Sie den ganzen Tag lang. Um Spaß zu haben, sich herauszufordern, sich zu konzentrieren und zu gewinnen! Gesellschafts- und Videospiele sind in der Mediathek angesagt. In Partnerschaft mit dem Dé Calé.

Italiano :

Venite a giocare tutto il giorno. Divertitevi, sfidatevi, concentratevi e vincete! I giochi da tavolo e i videogiochi sono disponibili presso la biblioteca multimediale. In collaborazione con Dé Calé.

Espanol :

Ven a jugar durante todo el día. Diviértete, ponte retos, concéntrate y ¡gana! Juegos de mesa y videojuegos en la biblioteca multimedia. En colaboración con Dé Calé.

L’événement Jeu m’amuse Ruelle-sur-Touvre a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême