Jeu Mobilimix Argenton-sur-Creuse
Jeu Mobilimix Argenton-sur-Creuse mardi 24 février 2026.
Jeu Mobilimix
Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-24 16:30:00
Date(s) :
2026-02-24
Venez participer au jeu Mobilimix Plongez au cœur d’une vallée située en zone rurale !
Prenez le rôle des habitants, explorez les différents lieux, échangez vos idées et coopérez pour façonner ensemble l’aménagement du territoire. Un jeu ouvert à tous à partir de 10 ans. .
Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Argenton media library and BAZE’Web offer an Artificial Intelligence discovery workshop.
L’événement Jeu Mobilimix Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Vallée de la Creuse