Jeu Mobilimix

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-24 16:30:00

Date(s) :

2026-02-24

Venez participer au jeu Mobilimix Plongez au cœur d’une vallée située en zone rurale !

Prenez le rôle des habitants, explorez les différents lieux, échangez vos idées et coopérez pour façonner ensemble l’aménagement du territoire. Un jeu ouvert à tous à partir de 10 ans. .

Avenue Rollinat Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 24 27 01

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Argenton media library and BAZE’Web offer an Artificial Intelligence discovery workshop.

L’événement Jeu Mobilimix Argenton-sur-Creuse a été mis à jour le 2026-02-17 par OT Vallée de la Creuse