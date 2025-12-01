Jeu Murder Party « Crime en Répétition » Colmar

En équipe, parcourez les méandres du Théâtre municipal de Colmar, interrogez les différents suspects, démêlez le vrai du faux et trouvez qui est le, la ou les coupables !

Déconseillé aux moins de 16 ans.

! ! Même scénario qu’en 2024 ! !

L’enquête théâtralisée est de retour !

Alors que toute la troupe répète la pièce qui va bientôt tourner dans toute la France, Philippe Delcour, la star de la pièce, meurt brutalement lors d’une répétition. Les premières constatations sont formelles, il s’agit d’un meurtre !

La police a interpellé 5 proches de la victime. Régisseur, maquilleuse, second rôle, metteuse en scène et directeur du théâtre, tous sont suspectés ! Il est temps de mener l’enquête.

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

Working in teams, you’ll explore the intricacies of Colmar’s Théâtre Municipal, interrogate the various suspects, sort out the truth from the lies and find out who the guilty party or parties are!

German :

Erforschen Sie als Team das Stadttheater von Colmar, befragen Sie die verschiedenen Verdächtigen, entwirren Sie die Wahrheit von der Fälschung und finden Sie heraus, wer der, die oder das Schuldige ist!

Italiano :

Lavorando in squadra, fate un giro nel Teatro Municipale di Colmar, interrogate i vari sospettati, distinguete la verità dalle bugie e scoprite il colpevole o i colpevoli!

Espanol :

En equipo, recorre el Teatro Municipal de Colmar, interroga a los sospechosos, separa la verdad de la mentira y averigua quién o quiénes son los culpables

