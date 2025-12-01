Jeu Mystère Agents secrets du Père Noël Office de Tourisme du Val de Garonne Tonneins

Jeu Mystère Agents secrets du Père Noël

Office de Tourisme du Val de Garonne 3 Avenue Charles de Gaulle Tonneins Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 10:00:00

fin : 2025-12-20 12:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Devenez l’agent secret du Père Noël à la recherche des énigmes de la Ville !

Ce jeu spécial fêtes de fin d’année est ouvert sur présentation à l’accueil de l’Office de Tourisme à Tonneins, 3 boulevard Charles de Gaulle, les 19 et 20 décembre 2025.

Les 15 premiers à trouver les énigmes et à les présenter au bureau d’information de Tonneins gagneront un cadeau chacun. .

Office de Tourisme du Val de Garonne 3 Avenue Charles de Gaulle Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 79 22 79 infos@valdegaronne.com

English : Jeu Mystère Agents secrets du Père Noël

Become Santa’s secret agent in search of the City’s riddles!

German : Jeu Mystère Agents secrets du Père Noël

Werden Sie zum Geheimagenten des Weihnachtsmannes auf der Suche nach den Rätseln der Stadt!

Italiano :

Diventa l’agente segreto di Babbo Natale alla ricerca degli enigmi della città!

Espanol : Jeu Mystère Agents secrets du Père Noël

¡Conviértete en el agente secreto de Papá Noel en busca de los enigmas de la ciudad!

