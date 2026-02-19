Jeu ni’Al Fest à Gorron ZA des Besnardières Gorron

Jeu ni’Al Fest à Gorron

ZA des Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 10:30:00

fin : 2026-04-18 18:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Jeu ni’AL Fest, le premier festival de jeu de société à Gorron

SAMEDI 18 AVRIL 2026

venez jouer de 10h30 à 18h à l’Espace Culturel Colmont de Gorron.

Une journée ouverte à tous, où petits et grands pourront s’amuser et explorer le jeu sous toutes ses formes !

Au programme

Jeux de société, jeux de rôle, jeux sportifs, jeux de construction, puzzles…

Il y en aura pour tous les goûts.

L’après-midi, défiez vos amis au tournoi de palets !

10€ par équipe

Restauration et buvette sur place toute la journée

Entrée 2€ par enfant Gratuit pour les moins de 3 ans et les adultes

Pas de prévente, entrée sur place uniquement .

ZA des Besnardières Espace Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 64 41 01 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jeu ni’AL Fest, the first board game festival in Gorron

L’événement Jeu ni’Al Fest à Gorron Gorron a été mis à jour le 2026-02-19 par Bocage Mayennais Tourisme