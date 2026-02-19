Jeu ni’Al Fest à Gorron ZA des Besnardières Gorron
ZA des Besnardières Espace Colmont Gorron Mayenne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 18:00:00
2026-04-18
Jeu ni’AL Fest, le premier festival de jeu de société à Gorron
SAMEDI 18 AVRIL 2026
venez jouer de 10h30 à 18h à l’Espace Culturel Colmont de Gorron.
Une journée ouverte à tous, où petits et grands pourront s’amuser et explorer le jeu sous toutes ses formes !
Au programme
Jeux de société, jeux de rôle, jeux sportifs, jeux de construction, puzzles…
Il y en aura pour tous les goûts.
L’après-midi, défiez vos amis au tournoi de palets !
10€ par équipe
Restauration et buvette sur place toute la journée
Entrée 2€ par enfant Gratuit pour les moins de 3 ans et les adultes
Pas de prévente, entrée sur place uniquement .
ZA des Besnardières Espace Colmont Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 7 64 41 01 16
English :
Jeu ni’AL Fest, the first board game festival in Gorron
