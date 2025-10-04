Jeu Numéville Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Jeu Numéville Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure samedi 4 octobre 2025.

Jeu Numéville

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 15:30:00

fin : 2025-10-04 16:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Bienvenue à Numéville, une ville bouleversée par les dérives du numérique. Cyberharcèlement, hyperconnexion, piratage, collecte de données… Le DarkMaster et ses sbires plongent la ville dans le chaos. Face à eux, les Éclaireurs Numériques des jeunes déterminés à rétablir l’équilibre. Pour sauver Numéville, les joueur·se·s devront coopérer, décrypter les enjeux numériques, et apprendre à faire des choix responsables. Une aventure ludique et engagée, pour une citoyenneté numérique éclairée.

Conditions

– A partir de 10 ans

– Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau, en ligne ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

