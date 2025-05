Jeu « œil de lynx » – FRAC Bretagne Rennes, 17 mai 2025, Rennes.

Jeu « œil de lynx » FRAC Bretagne Rennes Samedi 17 mai, 19h00

Demandez le jeu de cartes « Œil de lynx » à l’accueil du Frac : un jeu avec des détails des œuvres exposées à retrouver dans les salles d’exposition. Trouvez l’œuvre, trouvez le point de vue !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-05-17T19:00:00.000+02:00

Fin : 2025-05-17T23:59:00.000+02:00

http://www.fracbretagne.fr

FRAC Bretagne 19 avenue André Mussat, 35000 Rennes, France Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine

0299373793