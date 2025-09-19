Jeu « Ouvrez l’œil ! » Centre-ville de Carmaux Carmaux

Jeu « Ouvrez l’œil ! » 19 et 20 septembre Centre-ville de Carmaux Tarn

Prévoir un stylo. Bulletin à retirer du 8 au 20 septembre au Point d’accueil touristique de Carmaux (43 avenue Albert Thomas).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:30:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Une façon ludique de (re)découvrir en famille ou entre amis les lieux emblématiques de Carmaux à l’occasion des Journées européennes du Patrimoine !

Le principe :

Repérez les lieux correspondants à des détails architecturaux figurant sur le bulletin-jeu. L’occasion d’arpenter les rues de Carmaux en ouvrant l’œil !

Des lots seront attribués par tirage au sort parmi les bonnes réponses !

Infos pratiques

Bulletin à retirer : du 8 au 20 septembre au Point d’accueil touristique de Carmaux (43 avenue Albert Thomas).

Bulletin à rapporter à l’Office de tourisme avant le mercredi 24 septembre à 17h30.

Centre-ville de Carmaux Coin Dulac , 81400 Carmaux Carmaux 81400 Tarn Occitanie 06 20 25 94 25 http://www.histoire-et-patrimoine-du-carmausin.blogspot.com http://www.facebook.com/histoireetpatrimoineducarmausin Centre-ville de Carmaux : avenue Albert Thomas, avenue Jean Jaurès, place Gambetta, place Jean Jaurès, Avenue Bouloc Torcatis… Accès par la gare multimodale (bus, train). Parkings à proximité : place Gambetta et Jean Jaurès.

Jeu patrimoine – Carmaux

© HPC