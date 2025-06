Jeu photo à Culan Culan 12 juillet 2025 07:00

Jeu photo à Culan

12 juillet 2025

18 août 2025

12 juillet 2025

Jeu de piste photo dans le bourg de Culan Ou a été prise cette photo?!

Tu connais bien le village ? Ou bien tu ne le connais pas et voici un moyen de le découvrir! Tu aimes observer les moindres détails autour de toi ? Ce jeu est fait pour toi ! Nous te donnons toute une liste de photos et à toi de deviner où elles ont été prises ! Bulletin d’inscription à retirer à L’Office de Tourisme de Culan à partir du 12 juillet et à retourner avant le 18 août. .

Culan 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 62 03 92

English :

Photo treasure hunt in the village of Culan: Where was this photo taken?

German :

Foto-Schnitzeljagd durch die Stadt Culan: Wo wurde dieses Foto aufgenommen?

Italiano :

Caccia al tesoro fotografica nel villaggio di Culan: dove è stata scattata questa foto?

Espanol :

Búsqueda del tesoro fotográfico en el pueblo de Culán: ¿Dónde se tomó esta foto?

