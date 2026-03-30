Jeu pour enfants Enquête chocolatée

Muse Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-08

Tout public

Prépare toi pour une aventure pleine de rebondissements ! Hector, le lapin a besoin de toi pour retrouver ses précieuses douceurs. Plonge dans une enquête passionnante et démasque le coupable ! .

Muse Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 53

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English :

L’événement Jeu pour enfants Enquête chocolatée Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne