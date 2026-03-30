Jeu pour enfants Enquête chocolatée Saint-Dizier
Jeu pour enfants Enquête chocolatée Saint-Dizier mercredi 8 avril 2026.
Jeu pour enfants Enquête chocolatée
Muse Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-08
Tout public
Prépare toi pour une aventure pleine de rebondissements ! Hector, le lapin a besoin de toi pour retrouver ses précieuses douceurs. Plonge dans une enquête passionnante et démasque le coupable ! .
Muse Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 53
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English :
L’événement Jeu pour enfants Enquête chocolatée Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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