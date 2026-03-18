JEU PUZZLE ENQUÊTE

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-04-17

Puzzle-enquête en libre accès assemblez les pièces, puis cherchez les indices pour résoudre les énigmes !

Un puzzle-enquête en libre accès vous attend. Que vous veniez seul, en famille ou entre amis, placez une pièce, deux ou plus selon vos envies. Une fois le puzzle complété, partez à l’enquête repérez les indices et résolvez les énigmes qui vous attendent. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Free access puzzle-investigation: assemble the pieces, then look for the clues to solve the riddles!

L’événement JEU PUZZLE ENQUÊTE Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34