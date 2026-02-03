Jeu “qu’est ce que tu fabriques” Médiathèque de Gasny Gasny

Jeu “qu’est ce que tu fabriques”

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:30:00

fin : 2026-03-28 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28

Qu’est-ce que tu fabriques ? Démêlez le vrai du faux !

Info ou Pub ? Mettez-vous dans la peau d’un journaliste ou d’un publicitaire et apprenez à faire la différence. En équipe, créez votre propre article de journal ou une campagne publicitaire.

A l’occasion de la Semaine de la presse et des médias, apprenez de manière ludique à décrypter le monde des médias ! .

Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Jeu “qu’est ce que tu fabriques”

L’événement Jeu “qu’est ce que tu fabriques” Gasny a été mis à jour le 2026-02-03 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération