Jeu “qu’est ce que tu fabriques” Médiathèque de Gasny Gasny

Jeu “qu’est ce que tu fabriques”
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny Eure
Début : 2026-03-28 14:30:00
fin : 2026-03-28 16:30:00
2026-03-28
Qu’est-ce que tu fabriques ? Démêlez le vrai du faux !
Info ou Pub ? Mettez-vous dans la peau d’un journaliste ou d’un publicitaire et apprenez à faire la différence. En équipe, créez votre propre article de journal ou une campagne publicitaire.
A l’occasion de la Semaine de la presse et des médias, apprenez de manière ludique à décrypter le monde des médias ! .
Médiathèque de Gasny 42 rue de Paris Gasny 27620 Eure Normandie +33 2 32 77 54 57 mediatheque.gasny@sna27.fr
