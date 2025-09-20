[Jeu] Questions pour un champion Place Louis Vitet Dieppe

Questions pour un Champion Spécial Dieppe

Venez tester vos connaissances et (re)découvrir Dieppe autrement !

Dans une ambiance conviviale et accessible à tous, participez à un jeu en trois manches autour de l’histoire, du patrimoine et des anecdotes de la ville. Seul·e, en famille ou entre amis, tentez de devenir le champion ou la championne de Dieppe !

Rendez-vous place Louis-Vitet

Durée 1h30

⏰ Horaire 17h30 .

Place Louis Vitet /Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 62 79

