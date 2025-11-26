JEU QUI GAGNERA LA COURSE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE?

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Défiez-vous autour des principes de l’économie circulaire ! Version courte en 5 à 10 min ou version découverte en 25 à 30 min pour apprendre en jouant.

Dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets, relevez le défi et découvrez les principes de l’économie circulaire ! Version rapide pour une partie en 5 à 10 minutes, ou version découverte en 25 à 30 minutes.

Dès 8 ans Sur inscription. .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

Challenge yourself on the principles of the circular economy! Short version in 5 to 10 min., or discovery version in 25 to 30 min. to learn while you play.

German :

Fordere dich selbst zu den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft heraus! Kurzversion in 5-10 min oder Entdeckungsversion in 25-30 min, um spielerisch zu lernen.

Italiano :

Sfida te stesso sui principi dell’economia circolare! Versione breve in 5-10 minuti o versione scoperta in 25-30 minuti per imparare giocando.

Espanol :

Ponte a prueba con los principios de la economía circular Versión corta de 5 a 10 minutos o versión descubrimiento de 25 a 30 minutos para aprender jugando.

L’événement JEU QUI GAGNERA LA COURSE À L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE? Béziers a été mis à jour le 2025-10-31 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE