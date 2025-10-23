Jeu-quizz Epices et tout ! Rue Guy de Rochefort Herbignac
Jeu-quizz Epices et tout ! Rue Guy de Rochefort Herbignac jeudi 23 octobre 2025.
Jeu-quizz Epices et tout !
Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-23 12:00:00
Date(s) :
2025-10-23
Saurez-vous reconnaître toutes les épices ? A vos nez, prêts, partez ! .
Rue Guy de Rochefort Château de Ranrouët 15 Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Jeu-quizz Epices et tout ! Herbignac a été mis à jour le 2025-08-06 par ADT44