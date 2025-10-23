Jeu-quizz Epices et tout ! Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac
Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique
Début : 2025-10-23 10:00:00
fin : 2025-10-23 12:00:00
Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le château de Ranrouët vous propose un Jeu-quizz « Epices et tout ! »
Saurez-vous reconnaître toutes les épices ? À vos nez, prêts, partez !
Informations :
Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.
Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île guérandaise ! .
Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr
