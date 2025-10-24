Jeu-quizz « Espèces de courges ! » Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac

Jeu-quizz « Espèces de courges ! » Saveurs d’octobre Château de Ranrouët Herbignac vendredi 24 octobre 2025.

Jeu-quizz « Espèces de courges ! » Saveurs d’octobre

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-24 12:00:00

Date(s) :

2025-10-24

Dans le cadre des Saveurs d’octobre, le Château de Ranrouët un Jeu-quizz « Espèces de courges ! »

Jeu-quizz « Espèces de courges ! »

Connaissez-vous tous les légumes du Moyen-Age? Un petit défi à mener avec Jeanne, guide au château de Ranrouët. Petite récompense à la clé !

Informations :

Par téléphone au 02 40 24 34 44, par mail, ou directement auprès de nos Offices de Tourisme.

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire, de quoi profiter pleinement de l’arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise ! .

Château de Ranrouët 15 Rue Guy de Rochefort Herbignac 44410 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 88 96 17 chateau.ranrouet@cap-atlantique.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Jeu-quizz « Espèces de courges ! » Saveurs d’octobre Herbignac a été mis à jour le 2025-09-17 par ADT44