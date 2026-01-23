Jeu rallye de Pâques Office de tourisme Sainte-Menehould

Jeu rallye de Pâques

Office de tourisme 15 place du général Leclerc Sainte-Menehould Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 17:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Tout public

Partez à l’aventure avec notre grand rallye de Pâques ! En famille ou entre amis, suivez les indices, résolvez les énigmes et partez à la recherche du lapin de pâques. Une activité ludique et gourmande pour petits et grands, au cœur de Sainte-Ménehould. À vos paniers… prêts ? Cherchez !

Rdv à l’office de tourisme.

En famille. .

