Jeu rallye de Pâques Office de tourisme Sainte-Menehould dimanche 5 avril 2026.
Office de tourisme 15 place du général Leclerc Sainte-Menehould Marne
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 17:00:00
2026-04-05
Tout public
Partez à l’aventure avec notre grand rallye de Pâques ! En famille ou entre amis, suivez les indices, résolvez les énigmes et partez à la recherche du lapin de pâques. Une activité ludique et gourmande pour petits et grands, au cœur de Sainte-Ménehould. À vos paniers… prêts ? Cherchez !
Rdv à l’office de tourisme.
En famille. .
Office de tourisme 15 place du général Leclerc Sainte-Menehould 51800 Marne Grand Est +33 3 26 60 85 83
