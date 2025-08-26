Jeu Sagamore Jardin d’Éole Paris

Jeu Sagamore Jardin d’Éole Paris mardi 26 août 2025.

Un grand jeu en plein air où chaque joueur porte un nom secret.

Les équipes s’affrontent pour deviner et capturer les noms des adversaires, tout en protégeant les leurs.

Stratégie, course et fous rires garantis !

Pour les enfants et adolescents à partir de 8 ans.

Venez participer au grand jeu Sagamore de la Ferme-Refuge du Jardin d’Éole !

Le mardi 26 août 2025

de 14h00 à 16h00

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-08-26T17:00:00+02:00

fin : 2025-08-26T19:00:00+02:00

Date(s) : 2025-08-26T14:00:00+02:00_2025-08-26T16:00:00+02:00

Jardin d’Éole 56 rue d’Aubervilliers 75018 Paris