Jeu, set et pion !
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan Orne
Début : 2026-04-24 20:00:00
fin : 2026-04-24 23:00:00
En soirée jeux, vous êtes plutôt team bluff, stratégie ou bonne humeur?
Avec des jeux pour tous les goûts et des adversaires à défier, l’ambiance est garantie ! .
1-3 Rue des Redemptoristes Argentan 61200 Orne Normandie +33 2 33 67 02 50
